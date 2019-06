Koekelberg: la commune favorable à la poursuite des activités du bar Eliza

Le bar d’été pop-up Bar Eliza entame ce vendredi sa quatrième et actuellement dernière saison estivale. La commune verrait une suite d’un œil favorable, explique le site d’information Bruzz.

Le bâtiment qui abrite ce bar d’été, comme le kiosque voisin appartiennent à Bruxelles Environnement. Des travaux importants de transformation y sont prévus: un étage supplémentaire pour accueillir un local pour les gardiens du parc et une salle polyvalente gérée par la commune à l’étage du dessous. Le kiosque sera géré par le centre communautaire De Platoo comme convenu avec Bruxelles Environnement. Initiative de De Platoo, le sort du bar Eliza n’est pas encore tranché.

“Il faut préciser que le bar n’est pas une initiative communale, mais une initiative de quartier qui émane de De Platoo. S’ils reviennent avec une proposition de prolongation, on serait favorable, mais ça serait de toute façon après les travaux de rénovation prévus. Mais on n’est pas fixé sur le bar Eliza. On constate que le centre a proposé toute un éventail d’activités qui permet des rencontres et on y est favorable“, explique l’échevine koekelbergeoise des Travaux publics Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen).

J. Th. – Photo: page Facebook Eliza