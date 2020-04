Koekelberg : des parents et leurs trois enfants intoxiqués au monoxyde de carbone

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus avenue du Château à Koekelberg, dans la nuit de dimanche à lundi, pour une famille intoxiquée au monoxyde de carbone. Les parents et leurs trois enfants dont un bébé ont été emmenés à l’hôpital. Ils avaient eux-mêmes appelé les pompiers après avoir été avertis via une application mobile d’une émanation de monoxyde de carbone dans leur appartement. Un boiler a été scellé par Sibelga, mais il n’est pas certain que la fuite de gaz provient de cet appareil.

“Le père de famille a reçu une alerte sur son téléphone, indiquant qu’il y avait une fuite de gaz dans son appartement, lundi vers 01h00 du matin. Il a alors eu le bon réflexe d’ouvrir les fenêtres puis d’appeler les pompiers“, a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

La famille, deux parents et trois enfants dont un bébé, ont été examinés par les services de secours et il est apparu qu’ils étaient bien intoxiqués au monoxyde de carbone. Ils ont été emmenés à l’hôpital.

“Les pompiers ont examiné les lieux mais n’ont pas découvert d’où provenait la fuite de gaz. Il s’agit d’un immeuble de sept étages assez moderne, avec un chauffage central dont les installations se trouvent au sous-sol. Dans l’appartement en question, au sixième étage, il y a seulement un boiler. Il a été scellé par Sibelga et doit encore être examiné pour savoir s’il est à l’origine de l’intoxication au monoxyde de carbone“, a expliqué le porte-parole des pompiers.

Belga- Photo : Google Street View