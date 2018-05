“Mon Ket”, un film réalisé par François Damiens avec … des caméras cachées

Ce samedi soir, l’équipe du film “Mon Ket” accompagnée par son réalisateur François Damiens, présentait son nouveau film en avant-première à Bruxelles. Un film très attendu puisque les séquences sont tournées à 100% en caméras cachées. Certains piégés ont toujours du mal à s’en remettre.

Dans ce film, l’acteur revient à ses premières amours : les caméras cachées. Tant devant que derrière la caméra, il cherche les embrouilles. En un an et demi de tournage, François Damiens a piégé plus de 300 personnes et en a sélectionné 20 au total pour le film.

Réalisé en Belgique, son film retrace l’histoire de Dany Versavel. Ce repris de justice s’évade de prison pour retrouver son fils, Sullivan. Sa compagne, Nancy, aussi complique dans la réalisation du film, va jusqu’à piéger ses parents.

Pour ne pas être reconnu, quatre heures de maquillage étaient nécessaires par jour. “Certains n’y ont vu que du feu, d’autres m’ont reconnu mais c’était plus rare“, a commenté l’acteur.

Le film sortira dans les salles ce mercredi 30 mai en Belgique et en France.