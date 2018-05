Karine Lalieux (PS): “Nous voulons un vote sur la dépénalisation de l’avortement d’ici le 21 juillet”

Elle déplore la position actuelle du MR, qui tente de “noyer le poisson”.

“Nous voulons un vote sur la sortie de l’avortement du code pénal d’ici le 21 juillet“, a déclaré la députée fédérale et échevine à la Ville de Bruxelles Karine Lalieux ce mercredi midi sur le plateau de l’Interview. “On demande à la majorité de nous laisser travailler pour qu’ensuite chacun puisse se positionner“, a-t-elle expliqué, après la commission Justice au Parlement fédéral. “Aujourd’hui le MR ne permet pas que la démocratie puisse fonctionner, il tente de noyer le poisson et ne permet pas qu’on vote. Il est hypocrite.”

La députée fédérale espère par ailleurs que la majorité “ne fera pas de chantage entre la dépénalisation de l’avortement et d’autre propositions“, comme le registre des enfants morts-né. Elle déplore également “les attaques à la contraception” de la majorité fédérale. Elle cite en exemple la décision de Maggie De Block de ne plus permettre la distribution de la pilule du lendemain dans les plannings familiaux.

La madataire PS a par ailleurs fermement condamné les propos insultants d’Eric Massin (PS) a l’encontre d’une bourgmestre MR. [NDLR: “La tâche ne sera pas facile face à la plus rosse — je suis trop gentil — la plus salope — là je suis trop méchant — je dirais la plus hargneuse”, avait laché l’intéressé.] “C’est une insulte indigne d’un homme politique.” L’homme s’est excusé, mais doit-il démissionner? “Heurement je ne suis pas à la fédération du Hainaut“, répond Karine Lalieux.

La Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés peut-elle encore compter sur la Ville? “Elle a toujours pû“, assure l’échevine, au lendemain de l’annonce de la création d’un nouveau centre d’accueil. “Mais je revendique que le fédéral prenne ses responsabilités. La politique des migrants est une politique du fédéral”, conclut Karine Lalieux.

T.D.