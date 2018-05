Karine Lalieux (PS) après l’insulte d’Eric Massin: “Heureusement, je ne suis pas à la fédération PS du Hainaut”

Le mandataire PS a virulemment insulté la bourgmestre MR de Courcelles.

Invitée ce mercredi sur le plateau de l’Interview, Karine Lalieux (PS) a fermement condamné les propos insultants d’Eric Massin (PS) a l’encontre d’une bourgmestre MR. [NDLR: “La tâche ne sera pas facile face à la plus rosse — je suis trop gentil — la plus salope — là je suis trop méchant — je dirais la plus hargneuse”, avait laché l’intéressé.] “C’est une insulte indigne d’un homme politique. On sait combien on doit lutter contre le sexisme et le harcèlement dans les lieux publics et privés. J’espère qu’on n’aura plus jamais à subir ce type d’insulte”

L’homme s’est excusé, mais doit-il démissionner? “Heureusement je ne suis pas à la fédération du Hainaut“, répond Karine Lalieux. Que se serait-il passé si l’incident avaient eu lieux à Bruxelles? “On condamnerait avec force et la présidente de la fédération [Laurette Onkelinx] aussi“.

T.D.