Kanal, la petite ville d’art moderne et contemporain dans la ville

C’est l’actualité culturelle du week-end. La naissance d’une nouvelle institution culturelle bruxelloise. L’ouverture de Kanal, dans les anciens bâtiments Citroën.

Ce n’est pas qu’un musée d’art moderne-contemporain qui occupera l’immense espace de l’ex-bâtiment Citroën. Un centre international d’architecture, des espaces pour les arts de la scène et des espaces publics, notamment, y trouveront également leur place. Car l’ambition de la fondation Kanal-Centre Pompidou est plus large que de faire un simple musée. Il s’agit de faire de l’ancien bâtiment Citroën une “petite ville” culturelle dans la ville. Un lieu de partage et de participation à la vie culturelle.

Les Bruxellois pourront découvrir ce week-end ce nouveau centre culturel durant 32h non-stop. Des spectacles, des expositions et des performances sont programmés à partir de samedi 12h jusque dimanche 20h. Avec une grande fête nocturne dans le show-room samedi. Le tout pour le prix très démocratique de 5 euros.

L’ancien garage Citröen ne sera pas pour autant rénové avant 2019. C’est pourquoi l’on parle de l’ouverture du musée Kanal sous un format “Kanal Brut”.

Ch.D.