Jusqu’à 550 militaires resteront dans les rues jusqu’en février 2019

Le gouvernement fédéral maintient au moins jusqu’au 2 février 2019 la présence de 550 militaires dans les rues pour des missions de surveillance, annonce le conseil des ministres, réuni ce jeudi.

Depuis 2015, et les attentats de Paris et de Bruxelles, la présence des militaires est requise dans la rue et dans plusieurs endroits publics pour assurer des missions de surveillance au côté de la police. Les militaires patrouillent depuis lors en rue et dans les endroits présentant un risque élevé d’attaque terroriste. Le nombre de ces militaires a toutefois été réduit de 1 800, au plus fort du risque, à 550 depuis juillet dernier.

Il y aura encore 550 militaires au maximum dans les rues d’ici le 2 février 2019, a décidé ce jeudi le Conseil des ministres. Malgré la décision de l’Organe coordination pour l’analyse de la menace (OCAM) de descendre le niveau de la menace de 3 à 2, sauf auprès de certaines cibles potentielles plus risquées, le gouvernement souhaite donc maintenir une présence militaire dans les rues.

Ce nombre tient par ailleurs compte d’une capacité de réserve susceptible d’être déployée immédiatement.

Gr.I. – Photo : illustration Belga