Jusqu’à 53 euros supplémentaires pour les familles bruxelloises avec le nouveau système d’allocations familiales

Depuis le 1er janvier, les allocations familiales sont entièrement à charge des Régions. A Bruxelles, Famifed est ainsi devenu Famiris. 159.276 familles bruxelloises recevront le premier paiement des allocations familiales au plus tard ce vendredi 7 février, annonce le gouvernement bruxellois dans un communiqué.

Parmi elles, 91.164 passent dans le nouveau système et percevront ainsi un montant plus élevé. Pour les autres familles, l’ancien système restera d’application étant plus favorable. Elles passeront dans le nouveau système que lorsque celui-ci sera plus favorable pour elles.

« En moyenne, chaque famille bruxelloise qui passe dans le nouveau système bénéficiera de près de 40 euros supplémentaires grâce au nouveau système bruxellois d’allocations familiales avec un minimum de 23€ et un maximum de 53€ », explique Bernard Clerfayt, Ministre bruxellois en charge des prestations familiales.

Pour rappel, un site internet a été mis en ligne par la Région bruxelloise pour découvrir comment seront calculés les montants de ces allocations avec ce nouveau système.

