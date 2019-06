Jusqu’à 2 ans de prison avec sursis requis pour escroquerie autour de voyages en Turquie

Le procureur a requis vendredi matin, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, des peines d’un à deux ans de prison avec sursis à l’encontre de trois gérants d’une agence de voyages à Schaerbeek, prévenus pour escroquerie, détournement, faux et infraction aux lois sur les sociétés. Ils sont soupçonnés d’avoir arnaqué 115 clients au moins en leur vendant des voyages, notamment en Turquie, inexistants.

Le procureur a requis une peine de deux ans de prison avec sursis et une interdiction d’exercer une profession commerciale pendant cinq à sept ans à l’encontre d’I.S. Il a également requis une peine de 15 mois de prison avec sursis et une interdiction d’exercer une profession commerciale pendant cinq ans à l’encontre d’E.D.

Et enfin, il a requis une peine d’un an de prison avec sursis et une interdiction d’exercer une profession commerciale pendant un an à l’encontre de C.Y. Le procureur a tenu compte, dans ses réquisitions, du dépassement du délai raisonnable à être jugé.

Et concernant les deux derniers prévenus, il a demandé l’acquittement pour certaines des préventions, se disant non opposé à des peines de travail à leur encontre.

Deux hommes et une femme sont poursuivis devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour escroquerie, détournement, faux et infraction aux lois sur les sociétés, commis entre juillet 2012 et août 2013, alors qu’ils étaient gérants de l’agence Jet Travel, située rue des Coteaux à Schaerbeek.

Bien que l’entreprise était en faillite, ils avaient continué à vendre des voyages à leurs clients. À l’été 2013, des dizaines de familles, pour la plupart d’origine turque, ont découvert la supercherie lorsqu’elles ont vu leur voyage à Antalya ou à Bodrum être annulés.

