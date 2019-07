Jupiler Pro League : l’Union Saint-Gilloise termine sa préparation par un partage au Standard de Liège

L’Union Saint-Gilloise disputait ce mardi sa dernière rencontre de préparation avant le début de la Proximus League le week-end prochain. Les Unionistes, qui affronteront Roulers au stade Joseph-Marien dimanche (16h00) en ouverture du championnat, ont partagé l’enjeu (1-1) lors d’un match amical à huis clos dans les installations du Standard de Liège.

Les Liégeois recevront Zulte-Waregem samedi (18h00) pour leur première à Sclessin lors de la deuxième journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège signait pour cette rencontre le retour de Fai (suspendu contre le Cercle de Bruges), Bope (sur le banc par précaution) et Mpoku après leurs vacances prolongées suite à leur participation à la Coupe d’Afrique des Nations. L’Union héritait en première période d’un penalty mais Selemani se heurtait à Milinkovic-Savic (12e). Le milieu de terrain liégeois Mpoku ne se faisait, de son côté, pas prier en seconde période pour ouvrir le score lorsque le Standard bénéficiait à son tour d’un penalty (53e). Les Bruxellois réagissaient toutefois à la 71e et égalisaient via Tabekou.

Belga (Photo : Belga/Nicolas MAETERLINCK)