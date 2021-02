Journée mondiale contre le cancer : les hôpitaux rappellent l’importance du dépistage

Il ne faut pas que la population néglige un problème de santé à cause du coronavirus, rappelle le Chirec à la veille de la journée mondiale contre le cancer ce jeudi.

Le centre hospitalier qui rassemble plusieurs hôpitaux à Bruxelles, rappelle que près de 6.000 nouveaux cancers sont habituellement diagnostiqués chaque mois, en Belgique selon les chiffres du Registre du cancer. Ce nombre a diminué de près de la moitié durant le 1er confinement. Cette diminution était, selon le Chirec, liée non seulement à l’arrêt d’une partie des activités médicales “non urgentes” (consultations et actes techniques) et des programmes de dépistage, mais aussi à la crainte des patients de venir à l’hôpital. Un certain “rattrapage” a eu lieu sur les mois d’été. Mais en septembre 2020, il y avait encore environ 5.000 cas de cancers attendus, mais non encore diagnostiqués.

Par ailleurs, pendant cette période de crise, certains cancers ont été diagnostiqués plus tardivement et parfois à un stade plus avancé, ce qui est nécessairement le plus souvent associé à des traitements plus lourds et des chances de guérison moins grandes.

Le Chirec rappelle aussi que la prévention permet de réduire de 30 à 40% le risque de cancers. Le dépistage permet de détecter une série de cancers, le plus souvent à un stade précoce, souvent même avant l’apparition de symptômes. Les traitements sont alors plus efficaces et les chances de guérison plus grandes.

Avec Belga – Photo : Arch. Bx1