Jour de l’Ascension : voici les magasins et pharmacies ouverts en Région bruxelloise en ce jour férié

Ce jeudi d’Ascension signifie le plus souvent un jour de congé pour les travailleurs. Certaines enseignes commerciales restent toutefois ouvertes en ce jour férié. BX1 fait le point sur les différents magasins et autres établissements administratifs ouverts ce jeudi mais aussi ces prochains jours.



Les bureaux de bpost sont notamment fermés, même si certains points de contact bpost restent accessible via les magasins de proximité proposant ce service. Les banques sont également fermées ce lundi, tout comme les administrations communales. Les administrations fédérales resteront aussi portes closes, jusqu’à lundi matin. Concernant les banques, bon nombre ont annoncé la fermeture de leurs agences jusqu’à ce lundi.

Les pharmacies sont fermées ce jeudi : si vous avez un besoin urgent de médicaments, vous pouvez contacter la pharmacie de garde de votre commune. Cliquez ici pour découvrir quelle pharmacie de garde est disponible ce jeudi.

Concernant les commerces ouverts, ce sont surtout les magasins de proximité qui font exception ce jeudi, soit en matinée, soit dans l’après-midi. Les principaux magasins Delhaize sont ainsi fermés, tout comme la majorité des magasins de proximité nommés Shop’n’Go et Proxy. En Région bruxelloise, 4 enseignes de Delhaize ouvrent leurs portes ce jeudi : vous pouvez les découvrir en cliquant ici.

Des possibles débrayages

Du côté de Carrefour, près de 75 enseignes Carrefour Market et Carrefour Express seront ouvertes ce jeudi : vous pouvez les retrouver en cliquant ici. Toutefois, en raison d’un mouvement de grève lancé dans certains hypermarchés dont ceux d’Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Drogenbos et Evere, ces magasins Carrefour pourraient encore connaître un arrêt de travail voire une fermeture complète ces vendredi et samedi. De même, un débrayage n’est pas à exclure dans les magasins Carrefour Market du groupe Mestdagh.

Les établissements des marques Colruyt et Okay seront fermés ce jeudi. Divers commerces de proximité peuvent également ouvrir leurs portes, selon la volonté des propriétaires indépendants de ces magasins.

Les principaux centres commerciaux de la région n’ouvriront pas non plus leurs portes ce jeudi : City 2, Docks Brussels, Woluwe Shopping Center, Basilix ou encore Westland Shopping resteront fermés. De même que les magasins Ikea d’Anderlecht et de Zaventem.

Gr.I. – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck