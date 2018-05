Les joueuses du RWDM remporte la finale du Neymar Jr’s Five et représenteront la Belgique en finale mondiale au Brésil

Deux équipes belges joueront au football en présence du joueur brésilien Neymar JR. L’équipe masculine brugeoise Garrincha Squad et les femmes bruxelloises. Hier, les joueuses du RWDM ont remporté la finale belge de Neymar Jr’s Five et représenteront notre pays dans la finale mondiale le 21 juillet à Praia Grande.

En face du Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, la Garrincha Squad a remporté la finale du Neymar Jr’s Five, le tournoi de football mondial organisé par la star du PSG en collaboration avec Red Bull. Leur victoire (1-0) dans le cœur de Bruxelles a valu aux jeunes joueurs un ticket vers Praia Grande au Brésil, où ils représenteront la Belgique lors de la finale mondiale. Le tournoi réunira plus de 60 pays du monde entier, en présence du joueur brésilien, Neymar JR.

« Nous avons hâte de le rencontrer » se réjouissent les garçons de la Garrincha Squad.

Pendant les cinq éliminatoires opposant plus de 150 équipes, 12 équipes masculines et 4 équipes féminines s’étaient qualifiées pour la finale nationale. La finale féminine a été remportée par les filles du RWDM (2-0). Elles se qualifient ainsi pour le Brésil.

« C’est fantastique » s’écrient-elles. « Nous avons joué très intelligemment aujourd’hui et n’avons laissé le moindre mètre aux autres équipes. Vous allez voir, quand on rencontrera Neymar Jr. . On va l’embrasser très fort et montrer ensuite que les femmes belges savent jouer au football. Nous avons hâte d’y aller ! »

Le principe du Neymar Jr’s Five est simple : un match de cinq contre cinq, et un joueur qui est mis sur la touche dès qu’un but est encaissé.

La finale mondiale aura lieu le 21 juillet prochain à Praia Grande au Brésil.

A.V. – Photos: Red Bull Content Pool