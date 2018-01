Johan Van den Driessche (N-VA): “La vraie opposition contre Bruxelles vient du PS”

Johan Van den Driessche, chef de groupe N-VA au Parlement bruxellois et conseiller communal à la Ville de Bruxelles, a répondu aux questions de Jean-Jacques Deleeuw dans L’Interview.

Sur notre antenne, il y a quelques jours, le président du parlement bruxellois Charles Picqué (PS) avait ouvertement critiqué le parti nationaliste flamand, affirmant que la Région bruxelloise n’avait jamais été aussi menacée par un parti “anti-Bruxelles“, la N-VA. Johan Van den Driessche affirme que son parti n’a pas l’intention de bloquer Bruxelles, et rejette toute la faute sur… le PS.

“La vraie opposition contre Bruxelles vient du PS et de la culture socialiste. Le SP était la partie dominante ces 30 dernières années, et on voit la situation aujourd’hui. Si je devais définir la culture PS: c’est le laxisme, au niveau de la sécurité, de la propreté, de l’intégration, du suivi des gens qui cherchent un travail. Il y a aussi le favoritisme, le manque de transparence, le samusocial, les pompiers maintenant, l’état de la mobilité à Bruxelles, le manque de ‘focus’ sur l’économie… Et aussi le fait que la capitale n’a pas de bonnes relations avec la Flandre“, déclare-t-il.

Concernant les allocations familiales, le chef de file N-VA trouve “qu’il y a trop de différences entre la Wallonie et la Flandre“. “On était contre le fait que la Région bruxelloise soit compétente pour les allocations. Pour nous, c’est un aspect pour les communautés. Mais je pense qu’il n’y aura pas de décision dans cette législature.”

C.TQ