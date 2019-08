Jeunes en service Service citoyen : “C’est l’occasion de faire quelque chose d’utile”

La plateforme pour le Service Citoyen permet aux jeunes de 18 à 25 ans de s’engager au service de la collectivité et pour le bien commun, en alternant des temps de mission et de formation, avec un objectif de brassage, de mixité, de citoyenneté, de développement personnel et d’émancipation.

Rencontre avec Natcacha. Après avoir arrêté ses études de psycho, la jeune femme a choisi de s’engager au service de la collectivité. Après avoir aidé des personnes atteintes d’un handicap et des patients hospitalisés, elle s’occupera d’enfants défavorisés au sein de l’ASBL Arc-en-ciel.

► Reportage de Marie-Noëlle Dinant et Frédéric De Henau