Jeu vidéo : Demute, spécialisé dans le son, part à la conquête de la Gamescom

24 entreprises belges participent cette année à la Gamescom, le plus grand salon du jeu vidéo d’Europe.

Un rendez-vous ouvert au public et aux entreprises qui souhaitent rencontrer de nouveaux clients et de nouveaux investisseurs. C’est le cas de “Demute”, une petite boîte bruxelloise qui pose son et musique sur des jeux vidéo. Ils passent parfois en studio, mais une grande partie du travail est réalisée sur ordinateur.

■ Rencontre avec Thomas Dufrane et Yannick Vangansbeek