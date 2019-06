Jette : des riverains se mobilisent pour sauver un saule centenaire

Des riverains s’opposent au pompage de la nappe phréatique ainsi qu’à la construction d’un parking.

Des riverains de Jette se mobilisent pour sauver un saule centenaire qui devrait être abbatu au coin des rues eugène Toussaint et Gaston Biernaux.

Une chaîne humaine sera organisée ce mardi 4 juin vers 19h.

Les riverains disent s’opposer au pompage de la nappe phréatique ainsi qu’à la construction d’un parking. “Depuis plusieurs années, il y a de plus en plus de problèmes d’innondation. Les sols sont instables et ça va s’empirer avec l’abattage de l’arbre“, regrette l’une des riveraines.

Les autorités communales n’étaient pas disponibles ce lundi après-midi pour répondre à nos sollicitations.

Rédaction