Jean-Baptiste vous permet de partager votre gâteau d’anniversaire avec vos proches… à distance !

Jean-Baptiste travaille normalement dans l’Horeca. Mais avec la crise sanitaire actuelle, il a dû trouver une nouvelle activité pour arrondir les fins de mois. Du coup, il cuisine des gâteaux d’anniversaire qu’il livre chez des Bruxellois.

Une manière de célébrer son anniversaire et tout de même partager le fameux gâteau à distance avec ses proches. Cela fait une semaine et demie que Jean-Baptiste a eu l’idée et sa nouvelle activité fonctionne bien.