Le jardin botanique de Meise présente ses illuminations lors du “Floridylle d’hiver”

Le jardin botanique de Meise célèbre le début de la nouvelle année avec le festival Floridylle d’hiver. Durant quatre soirées, un spectacle de son et lumière féérique enchante le jardin et les serres rénovées, dans les travées illuminées du jardin.

Jusqu’au 6 janvier, le jardin propose de 18h00 à 22h00 des illuminations et un spectacle son et lumière, ainsi que des foodtrucks, offrant un peu de chaleur et de lumière en cet hiver plus sombre qu’à l’accoutumée. David Courier et Marjorie Fellinger ont été à Meise pour découvrir ce Floridylle d’hiver.