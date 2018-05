Jacques Brel à l’honneur pour la fête de l’Iris

La Fête de l’Iris invite Bruxellois et visiteurs à célébrer le 29e anniversaire de la Région bruxelloise les 5 et 6 mai prochains. Les festivités rendront hommage à Jacques Brel, cette année.

Le week-end de la fête de l’Iris se terminera avec un projet collaboratif célébrant la diversité bruxelloise et rendant hommage à Jacques Brel. Le célèbre chanteur schaerbeekois disparu il y a quarante ans. Une quinzaine d’artistes reprendront ses plus grands succès sur la place des Palais. Parmi eux, Maurane et la jeune Typh Barrow, qui chantera en français pour la première fois ce week-end. Elle était l’invitée de M ce vendredi, à la veille de cet hommage à Jacques Brel.

Belga