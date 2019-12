Ixelles : streetball et art urbain à Strokar Inside

Un tournoi de streetball, une variante du basket jouée à trois contre trois, a lieu ce vendredi soir dans l’ancien parking du supermarché Delhaize, chaussée de Waterloo à Ixelles.

Pour l’occasion, le terrain a été recouvert d’une gigantesque fresque peinte par un artiste d’art urbain. Un mélange de sport et d’art, donc, une première en Fédération Wallonie-Bruxelles. Car streetball et street art ont bien des points communs. Le streetball se joue à trois contre trois, à l’extérieur et sans règle.

Il s’agit d’une nouvelle discipline qui sera introduite pour la première fois aux JO de Tokyo.

