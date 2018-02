Ixelles se positionne contre les visites domiciliaires: “il y a eu un vrai débat en conseil communal”

La nouvelle tombe lundi à 19h17, quelques heures après la même annonce de la Ville de Bruxelles. La commune d’Ixelles s’est positionnée en faveur d’une motion cosignée par le PS et défi (majorité), Ecolo et Cdh (opposition). Le MR, comme à la ville, s’est abstenu. 22 voix “pour” et 13 abstentions.

“Il y a eu un vrai débat en conseil communal, mais le vote s’est fait dans le respect de chacun“. Caroline Désir, échevine PS à Ixelles assure qu’il n’y a eu aucune friction entre PS et MR, tous deux partenaires au sein de la majorité. “Le MR s’est abstenu, et préfère laisser à Charles Michel le soin de mener les consultations prévues, afin de ramener la sérénité dans le débat“.

Pour les signataires de la motion, la décision n’est pas seulement symbolique, “c’était important de se positionner. Plus qu’un symbole, c’est un message que nous adressons au fédéral. Ne votez pas ce texte!” ajoute l’échevin socialiste.

“Le public ixellois connait une longue tradition d’accueil. La commune compte un large nombre d’hébergeurs. Nous souhaitions traiter ce dossier avec un maximum d’humanité“.

Enfin, l’échevine ajoute être heureuse de voir Ixelles rejoindre le mouvement des “communes hospitalières“.

