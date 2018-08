Ixelles: Ecolo regrette que 38% des non-Belges ne pourront pas participer aux élections

La commune d’Ixelles est connue pour être celle, après Saint-Gilles, qui accueille le plus grand pourcentage de non-Belges en région bruxelloise. 5.137 ixellois.e.s non-Belges se sont finalement inscrit.e.s pour voter aux élections communales, soit 16,6% de l’électorat étranger. “Une occasion manquée de la majorité et de la Bourgmestre de renforcer la base démocratique ixelloise“, regrette Ecolo dans un communiqué de presse.

Sur 68.000 résidents non-belges, 25.900 ne participeront pas aux élections. Ce qui représente environ 38% des électeurs. “Cela reste un énorme déficit démocratique”, estime Ecolo. Le candidat Bourgmestre Christos Doulkeridis et Audrey Lhoest, cheffe de groupe au conseil communal, dénonce un manque de volonté de la part de la majorité et de la Bourgmestre d’Ixelles : “Malheureusement, malgré nos multiples demandes en conseil communal, aucun courrier n’a été envoyé aux étrangers d’Ixelles pour leur expliquer les démarches, contrairement à ce qui a été fait dans d’autres communes qui ont d’ailleurs récolté de meilleurs résultats. Si ce courrier avait été envoyé, nous aurions certainement pu dépasser les 20 à 25% d’inscrits”.

Les communes de Saint-Gilles, Bruxelles-ville, Schaerbeek, Etterbeek, Woluwe-Saint-Pierre et Saint-Josse ont vu une augmentation du nombre des non-Belges inscrits grace à des courriels envoyés en plusieurs langues, explique Ecolo.

“La majorité MR-PS-Défi n’a pas du tout été au niveau de ses responsabilités dans la nécessité d’inclure le plus grand nombre dans la démocratie ixelloise. C’est grave et regrettable à l’heure où l’abstention ne cesse d’augmenter en Belgique, 20% des inscrits n’ont pas voté à Ixelles en 2012 (ils étaient 15% en 2006).” ajoute le conseiller communal et candidat Ecolo-Groen XXL Bertrand Wert.

Christos Doulkeridis, tête de liste Ecolo-Groen XXL, tient tout de même à féliciter les nouveaux électeurs non-belges à Ixelles et salue les différentes associations qui ont fait campagne pour l’inscription de tous les Bruxellois.e.s sur les listes d’électeurs.