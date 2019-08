Ixelles : 250 personnes manifestent pour dénoncer la situation au Cachemire en Inde

Environ 250 personnes, selon la police de Bruxelles-Ixelles, ont manifesté jeudi matin devant l’ambassade d’Inde située chaussée de Vleurgat à Ixelles, pour protester contre la suppression des articles 370 et 35A de la Constitution indienne qui conférait une indépendance relative au Cachemire.

Les manifestants arboraient des slogans du type “We want peace. We want freedom” sur des banderoles et des pancartes. Une pétition sera remise à l’ambassade d’Inde dans les prochains jours.

En ce jour fêtant l’indépendance de l’Inde, les participants à ce rassemblement appellent à un Cachemire libéré. “Cela fait déjà 11 jours aujourd’hui que des gens au Cachemire sont privés de médicaments ou de nourriture, emprisonnés chez eux avec des soldats devant leurs maisons”, dénonce Ali Raza Syed, président de Kashmir Council-EU, association à l’initiative de ce rassemblement. “On craint un massacre si les gens sortent”.

Les manifestants appellent à une ingérence internationale. “Le sujet doit être discuté demain au Conseil de sécurité des Nations unies”, souligne Ali Raza Syed. “C’est une situation très dangereuse. L’Inde comme le Pakistan sont des puissances atomiques et donc une guerre ne concernerait pas que la région mais le monde dans son ensemble. La communauté internationale se doit d’intervenir”.

Belga – Illustration: Google Street View