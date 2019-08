Isabelle Pauthier, candidate à la coprésidence d’Ecolo, ne pourra pas se présenter

Membre d’Ecolo depuis la mi-juin, la députée bruxelloise Isabelle Pauthier ne pourra pas se présenter avec Jean-Marc Nollet en raison d’un règlement interne.

En septembre prochain, l’élection des nouveaux coprésidents d’Ecolo annonce des débats internes au sein du parti écologiste. On le sait déjà : la paire composée de la Bruxelloise Zakia Khattabi et du Mouscronnois Jean-Marc Nollet ne se représentera pas ensemble à ces postes de coprésidents. Zakia Khattabi a décidé de ne pas se représenter alors que Jean-Marc Nollet cherche une nouvelle consœur bruxelloise pour rester à son poste. En effet, le règlement interne d’Ecolo indique que la coprésidence doit être assumée par une femme et un homme, l’un.e bruxellois.e, l’autre wallon.ne.

Selon le quotidien Le Soir, Jean-Marc Nollet songeait à se présenter à l’élection de la future coprésidence avec la députée bruxelloise Isabelle Pauthier, récemment élue après plusieurs années à la tête de l’Arau (Atelier de recherche et d’action urbaines). Isabelle Pauthier avait justement été citée par la coprésidente Zakia Khattabi pour un poste de secrétaire d’État bruxelloise, mais son nom avait été recalé par les militants bruxellois, qui lui avaient préféré Barbara Trachte.

“Jeu, set et match”

Finalement, la candidature d’Isabelle Pauthier à la coprésidence d’Ecolo a été recalée en raison d’un règlement interne au sein du parti écologiste. En effet, les statuts du parti indiquent que seuls les membres d’Ecolo depuis plus de six mois peuvent se présenter à la tête du parti. Et le comité d’arbitrage de l’élection a décidé de recaler Isabelle Pauthier sur ce point.

“Le comité d’arbitrage considère que la reconnaissance de ma candidature comme candidate d’ouverture par l’AG de février n’est pas équivalente à un membership plein et entier. (…) Jeu, set et match”, explique Isabelle Pauthier sur sa page Facebook.

Les candidatures pour les postes de coprésidents d’Ecolo doivent être rendues avant le 25 août. L’élection aura lieu le 15 septembre.

Gr.I. – Photo : BX1