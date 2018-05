Iriscare, un nouveau venu dans le paysage social bruxellois

Iriscare aiguillera les Bruxellois dans leurs recherches en matière de santé et d’aide sociale.

Iriscare deviendra à l’avenir l’interlocuteur privilégié des Bruxellois en matière de sécurité sociale. La gestion d’Iriscare se met en place dès ce lundi 14 mai. Le transfert effectif des matières va s’échelonner sur 2019 et 2020.

En 2019, Iriscare reprendra une série de matières actuellement gérées par le SPF Sécurité sociale et l’Inami. Il s’agit entre autres de l’aide aux personnes âgées et personnes atteintes d’un handicap, des maisons de repos et de soins, des centres d’hébergement, des aides et soins à domicile, des chaises roulantes, etc.

En 2020, Iriscare s’occupera de la mise en place du nouveau système d’allocations familiales pour tous les enfants domiciliés à Bruxelles, en ce compris la nouvelle caisse publique bruxelloise chargée de gérer les dossiers des familles et de payer les allocations familiales.

Iriscare doit ainsi être le trait d’union entre, d’une part, les politiques de santé et d’aide aux personnes et, d’autre part, le fonctionnement des prestataires de soins et des institutions de santé en Région de Bruxelles-Capitale.

Budget? Environ 1,2 milliard d’euros. Dont près d’un tiers uniquement pour les politiques de santé. Le nouvel organisme compte actuellement 250 collaborateurs. Plusieurs recrutements seront lancés prochainement dont ceux de Directeur général et Directeur général adjoint.

Ch.D.