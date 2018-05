Les interlocuteurs sociaux vont faire leur entrée au Conseil d’administration du Port de Bruxelles

Le parlement bruxellois a donné vendredi son feu vert à l’ouverture du Conseil d’administration du Port de Bruxelles à une représentation des interlocuteurs sociaux et du Conseil Economique et Social de la Région-capitale.

La proposition d’ordonnance vise à augmenter en conséquence de dix-huit à vingt le nombre de membres du CA. Cette mesure complète l’intégration des interlocuteurs sociaux au sein des organes de décision des outils économiques bruxellois, conformément à la Stratégie 2025 du gouvernement régional en faveur du développement de l’économie de la capitale à cette échéance.

Dans l’opposition, le MR, la N-VA et le Vlaams Belang ont voté contre la proposition, essentiellement parce qu’elle a pour effet d’augmenter le nombre d’administrateurs au sein d’un organisme pararégional. Johan Van den Driessche (N-VA s’est plu à souligner que le nombre de représentants politiques du Port de Bruxelles était sensiblement plus élevé que celui des représentants du monde politique au sein du CA du port d’Anvers. Pour les Verts qui se sont quant à eux abstenus, Arnaud Pinxteren a jugé que cette ouverture aux interlocuteurs sociaux allait dans le bon sens, mais il eût fallu, à ses yeux, éviter d’augmenter le nombre d’administrateurs. Ridouane Chahid (PS) a souligné qu’il n’était pas question d’augmenter le contingent politique du Conseil d’administration du Port qu’il faudra envisager de réduire à l’avenir. Mais il y avait urgence, et l’opération n’est pas simple, le Port de Bruxelles relevant à la fois de la Région bruxelloise et de plusieurs communes représentées qui doivent être impliquées dans toute discussion sur la gestion de cet opérateur économique. L’élu socialiste a rappelé que le gouvernement bruxellois s’était par ailleurs engagé à avancer rapidement sur l’objectif de garantir une représentation de l’opposition dans l’ensemble des structures régionales.

Belga