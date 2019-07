Intempéries : les pompiers ont réalisé 101 interventions en Région bruxelloise

Les averses de ce samedi ont fait quelques dégâts, principalement chez des particuliers en Région bruxelloise, communique dimanche matin Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Les épisodes de fortes averses des dernières 24 heures ont provoqué l’inondation de 25 chaussées et plié 8 arbres sur la voie publique. Les principales interventions des pompiers ont néanmoins été réalisées chez des particuliers pour des caves inondées et des fuites d’eau. Ils sont également intervenus pour sécuriser des balcons et corniches et représentaient un danger pour la voie publique.

La Rédaction; photo archive