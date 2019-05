Soupçons d’abus policier à Molenbeek : une information judiciaire ouverte, le policier mis à l’écart

Le parquet de Bruxelles a annoncé, mercredi en fin de matinée, qu’une information judiciaire pour coups et blessures infligés volontairement par un policier a été ouverte à l’encontre du policier de la zone de police Bruxelles-Ouest, filmé lundi en train de porter des coups de pied et de poing dans la tête d’un suspect.

“Plusieurs devoirs d’enquête doivent encore être réalisés”, nous indiquait ce matin Willemien Baert, porte-parole du parquet de Bruxelles. “Le policier doit notamment être entendu”, a-t-elle ajouté, précisant que le parquet n’a pas encore connaissance des raisons qui ont poussé le policier à s’en prendre à la victime. La zone de police Bruxelles-Ouest avait déjà décidé mardi après avoir vu la vidéo de le suspendre de ses fonctions.

En début d’après-midi, le parquet de Bruxelles nous indiquait que le policier concerné avait été privé de liberté. Il risque jusqu’à deux ans de prison.

Poursuite après un vol

Selon le parquet, mardi 21 mai vers 4h du matin, plusieurs personnes ont commis un vol au Quai des Péniches, sur le territoire de la Ville de Bruxelles. L’un des suspects aurait ensuite été vu et arrêté à Molenbeek. C’est lors de cette intervention que la personne a reçu plusieurs coups de l’un des policiers. La victime est connue de la justice pour différents faits. “Il n’est plus considéré comme suspect dans le vol au Quai des Péniches“, dit encore le parquet dans son communiqué.

Lundi soir, les zones de police de Bruxelles-Ouest et de Bruxelles Capitale-Ixelles ont mené conjointement une action aboutissant à l’interpellation d’un suspect. L’intervention a été filmée par un riverain de la rue du presbytère à Molenbeek-Saint-Jean, où l’intervention s’est déroulée. Sur la vidéo, on distingue que l’un des policiers se met à porter des coups de poing et de pied extrêmement violents au niveau de la tête du suspect qui a été interpellé.

■ Duplex de Marine Hubert et Marjorie Fellinger

