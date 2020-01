Infirmiers : une année complémentaire pour une meilleure connaissance du terrain

Les études d’infirmiers ont été rallongées : le cursus est désormais complété par six mois de stages, pour répondre aux exigences européennes.

L’allongement des études en a découragé plus d’un mais il a permis aux étudiants de compléter leurs compétences et d’améliorer leur confiance en eux, expliquent les enseignants de l’institut Dominique Pire. Les périodes de stage plus longues permettent de s’intégrer davantage dans les équipes de terrain, débouchant sur des promesses d’emploi, voire sur des signatures de contrat.

Les 54 étudiants à avoir les premiers expérimenté le changement de cursus ont été diplômés ce vendredi.

►Reportage de Marie-Noëlle Dinant et Béatrice Broutout