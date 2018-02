Incendie d’un magasin de meubles près des quais à Molenbeek: le feu sous contrôle

Un important incendie s’est déclaré dimanche matin vers 10h dans un dépôt situé rue des Ateliers, à l’arrière des quais, près de la place Sainctelette, à Molenbeek-Saint-Jean, a indiqué le porte-parole de la police de Bruxelles-Ouest, Johan Berckmans.

Les pompiers ont sorti des lieux une personne sérieusement intoxiquée et qui a été transportée à l’hôpital.

Le dépôt en feu est situé à l’arrière d’un magasin de meubles, situé sur les quais. Le porte-parole des pompiers, Pierre Meys, précise que le feu a touché le dépôt en question, mais aussi ce magasin de meubles, qui a complètement été détruit. Il n’est actuellement pas en mesure de dire où se situait le départ de feu, dans le dépôt ou dans le magasin.

Le porte-parole des pompiers Pierre Meys a ajouté vers 11h30 que le feu était sous contrôle. Il n’y a plus de risques que le feu se propage aux autres magasins à proximité. “L’incendie a pris très rapidement de l’ampleur”, explique Pierre Meys. “On est arrivé sur place dans les deux minutes, mais on a tout de suite demandé des renforts. On a une quarantaine d’hommes sur place avec quatre auto-pompes et trois échelles”. A la suite des dégagements de fumée, le tunnel Léopold II a été temporairement fermé dans les deux directions en fin de matinée.

