Incendie dans un entrepôt de Koekelberg: les habitants réintègrent leur domicile

Un entrepôt communal de Koekelberg a été entièrement ravagé par un incendie qui s’y est produit mardi soir. Il n’y a pas de blessé. Une trentaine de riverains qui étaient incommodés par les importants dégagements de fumée ont été évacués vers un centre sportif proche des lieux du sinistre. Ils n’ont pu réintégrer leur domicile que ce matin.

L’incendie s’est déclaré mardi soir dans un entrepôt de la rue Stepman à Koekelberg où sont stockés du plastique et du bois. Il n’a pas fait de victime mais le responsable des lieux a été conduit en état de choc à l’hôpital. Le sinistre a mobilisé cinq autopompes et quatre échelles, et était sous contrôle vers 22h00. Son origine demeure pour l’heure inconnue

L’origine de l’accident serait accidentelle, d’après les premières conclusions du parquet.