Inauguration officielle du Kanal-Centre Pompidou ce vendredi

La toute première exposition du nouveau centre culturel Kanal-Centre Pompidou, “Kanal Brut”, ouvrira ses portes au public tout le week-end. Ce vendredi, c’est l’inauguration officielle du musée.

Un centre international d’architecture, des espaces pour les arts de la scène et des espaces publics … le Kanal-Centre Pompidou a pour vocation d’être, plus qu’un musée, un véritable village culturel. L’inauguration officielle de la première exposition du centre, Kanal Brut aura lieu ce vendredi soir. Au programme : concerts, expositions, spectacles, restauration … Samedi et dimanche, le tout nouveau centre culturel, au sein de l’emblématique garage Citröen, restera ouvert au public pendant 36 heures d’affilée. Le prix de la visite : 5 euros.

En duplex : Fanny Rochez

