Watermael-Boitsfort : inauguration des étangs du Leybeek après une profonde rénovation

Les étangs du Leybeek ont été inaugurés ce mercredi 23 mai après avoir subi une profonde rénovation.

Les pompes des étangs ont été remplacées pour permettre un flux d’eau depuis la Woluwe, et les eaux pluviales du parc ont été déconnectées du réseau d’égouttage et réorientées vers la Woluwe. Les berges ont été également rénovées pour favoriser la végétalisation du pourtour de l’étang. Le résultat : une qualité paysagère améliorée, une eau mieux renouvelée et réoxygénée, et une meilleure gestion des eaux de pluie, notamment pour éviter les risques d’inondation.