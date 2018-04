Inauguration d’une fresque street art à l’entrée du parquet de Bruxelles

Elle s’inscrira au sein du parcours Street Art de la Ville.

Une fresque de l’artiste français Jean-Marc Dos Santos, alias Alto, a été inaugurée vendredi après-midi à l’entrée du bâtiment Portalis, en présence du procureur du Roi de Bruxelles, Jean-Marc Meilleur, et de l’échevine bruxelloise de la Culture, Karine Lalieux. Elle s’inscrira au sein du parcours Street Art de la Ville.

L’œuvre décore les 16 colonnes de l’entrée du parquet de Bruxelles. “Je me suis interrogé sur la justice en relation avec les libertés“, explique l’artiste. “J’ai symbolisé la justice avec la couleur or, parce que l’or est prestigieux, comme on peut le voir sur le dôme du palais de justice. Le bleu représente la couleur du ciel. (…) J’ai créé 14 motifs représentant la peau d’un animal, les feuillages, la terre, l’eau, les pierres…” Il s’agit de la première œuvre de l’artiste en Belgique.

En tant que gestionnaire du bâtiment, Jean-Marc Meilleur a proposé le lieu dans le cadre d’un appel à projet de la Ville. “Si cette œuvre peut montrer qu’au sein de la justice, on peut aussi agir de manière positive, j’en serais très content“, commente le procureur du Roi de Bruxelles.

“Pour moi, la symbolique au niveau de la justice est de montrer que l’institution judiciaire est ancrée dans la ville. On est un parquet qui travaille en milieu urbain – le street art est de l’art urbain – et c’est une manière de montrer que nous ne sommes pas en dehors du milieu dans lequel nous évoluons. Nous en faisons partie“, a conclu le procureur.

