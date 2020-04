Il y a un manque de clarté concernant les changements de pneus, estime Traxio

Le secteur automobile attend toujours une directive claire sur les changements de pneus, a fait savoir lundi la fédération du secteur automobile et des secteurs connexes Traxio.

Les garages et les centres de pneus sont autorisés à effectuer des changements de pneus depuis le 22 avril et le Centre de crise souligne que cela s’applique à tout le monde et pas seulement aux personnes qui font des trajets essentiels avec leur voiture.

La situation actuelle génère de la confusion pour le secteur automobile qui attend une directive concrète. “La directive stipule que le changement de pneus relève des réparations urgentes. Ces réparations urgentes ne sont justifiées que si elles concernent un mouvement essentiel“, souligne le porte-parole de Traxio.

“Pour autant que ce soit dans le respect des distances nécessaires et en prenant rendez-vous, il est bien sûr permis de changer de pneus“, explique, pour sa part, Yves Stevens, porte-parole du Centre de crise. “Le passage des pneus hiver aux pneus été est même nécessaire si les températures chaudes persistent. Cette mesure a été prise précisément parce qu’il devient dangereux de conduire sa voiture sans changer de pneus.”

Le Centre de crise recommande toutefois de reporter le changement de pneus si vous n’utilisez pas votre voiture en ce moment.

