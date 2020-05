Hub.Brussels : l’ex-ministre bruxelloise Evelyne Huytebroeck nommée présidente du Conseil d’administration

L’ex-ministre bruxelloise de l’Environnement, Evelyne Huytebroeck (Ecolo) a été nommée, vendredi, présidente du Conseil d’administration de hub.brussels, l’agence bruxelloise en charge de l’accompagnement aux entreprises.

“Outre sa grande connaissance de la Région de Bruxelles-Capitale, elle a pour atout d’avoir été à l’origine, lors de ses mandats ministériels bruxellois, des Alliances Emploi-Environnement tant au niveau du secteur de la construction durable que dans celui de l’alimentation durable. Ces deux secteurs sont, encore aujourd’hui, des secteurs prioritaires de la transition économique à Bruxelles“, souligne un communiqué conjoint émanant des cabinets des secrétaires d’Etat Barbara Trachte (Ecolo – Transition Economique) et de Pascal Smet (one.brussels – Commerce extérieur), “C’est cette expérience, sa connaissance du monde des PME mais aussi, plus globalement, ses nombreux contacts dans le monde entrepreneurial et dans le monde environnemental qu’Evelyne Huytebroeck entend mettre au service de hub.brussels, des entreprises bruxelloise et de la transition économique“.

Elle sera secondée par l’échevine de l’enseignement néerlandophone de Saint-Josse, Lydia Desloover, (SPA), qui faisait déjà partie du conseil d’administration, et qui en sera désormais la vice-présidente.

ArBr – Photo : Belga