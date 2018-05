Les hoverboards et les trottinettes électriques séduisent les Belges de plus en plus

Les nouveaux engins électriques de déplacement comme les segways, hoverboards, monocycles et trottinettes électriques connaissent un succès grandissant auprès des Belges. Au total, 7% des Belges en possèdent et près de 91% d’entre eux ont acheté un engin de ce type durant les trois dernières années, selon une enquête menée par le bureau d’études de marché Listen à la demande d’Ethias. A cette occasion, la compagnie d’assurance a également présenté lundi sa nouvelle couverture “Bike & More”.

Ces nouveaux modes de déplacement sont surtout populaires auprès des jeunes. Les utilisateurs de ces engins ont en effet une moyenne d’âge de 19 ans. Les nouveaux moyens de transport sont utilisés dans 91% des cas comme loisir et dans 9% des cas pour les déplacements quotidiens.

Les hoverboards (57% des nouveaux engins achetés) et les trottinettes électriques (33%) rencontrent le plus grand succès. Viennent ensuite les segways (7%) et les monocycles (3%), selon les chiffres relayés par Listen après avoir sondé 1.000 Belges en novembre dernier.

Les résultats ont été présentés à l’occasion du lancement de la nouvelle couverture “Bike & More” d’Ethias, une assurance pour les vélos et engins de déplacement. Il ne s’agit pas de la première assurance de ce type, mais contrairement aux autres, Ethias propose une couverture “à la carte” en fonction des besoins des clients, met en avant la compagnie. La compagnie propose aussi dans cette offre un service de dépannage de vélo.

Belga