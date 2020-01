Horeca : professionnels et consommateurs contre les verres à bières de 30 cl imposés par AB Inbev

C’est un sujet au coeur de nombreuses discussions de café : le groupe AB Inbev a décidé de ne plus fournir de verres de bière de 25 cl, mais uniquement de 30 cl.

Ce qui pousse les clients à consommer plus et les professionnels de l’horeca à augmenter les prix. De manière générale, le secteur s’oppose à ce changement. Certains ont décidé de résister. De son côté, AB Inbev dit comprendre qu’un temps d’adaptation soit nécessaire mais justifie son choix en expliquant que selon une enquête menée par ses soins, consommateurs et professionnels sont favorables au changement. Quant aux autres leaders de la bière belge, ils ne comptent pas s’aligner sur le concurrent.

► Reportage d’Arnaud Bruckner et Paolo Coen