Un homme écope de 7 ans de prison pour avoir tenté d’assassiner sa femme et blessé son fils

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a prononcé, ce mercredi, une peine de 7 ans de prison à l’encontre de Bayram G. L’homme de 58 ans a été reconnu coupable d’avoir tenté d’assassiner son épouse et d’avoir gravement blessé son fils qui s’était interposé pour sauver sa mère. Les faits se sont déroulés à Evere en septembre dernier.

Le tribunal a estimé que le prévenu, en aveux, était bien coupable d’une tentative d’assassinat sur son épouse. Il n’a, par contre, pas fait droit à la demande du procureur de requalifier les coups et blessures sur le fils du prévenu en tentative de meurtre.

Bayram G. a ainsi été condamné à 7 ans de prison pour tentative d’assassinat sur son épouse et pour coups et blessures volontaires avec incapacité de travail temporaire sur son fils. Le tribunal a également prononcé à son encontre une interdiction des droits civils et politiques pour une durée de 7 ans et il a accordé une somme de 2.500 euros à titre provisionnel à l’épouse du prévenu, à titre de dommages et intérêts.

Dans son jugement, le tribunal a qualifié les faits d'”excessivement graves” commis à l’encontre de la “propre famille” du prévenu. Les juges ont tenu compte de la propension à violence de celui-ci et du fait que les regrets qu’il a émis s’apparentaient plus à un apitoiement sur son propre sort. Ainsi, ils ont estimé qu’il n’y avait pas de réel amendement dans le chef de Bayram G.

Le 10 septembre 2017, cet homme, aide-cuisinier de 58 ans, avait poignardé sa femme chez eux, rue du Tilleul à Evere. Le fils du couple s’était interposé et avait reçu deux coups de couteau de son père. L’épouse du prévenu avait été poignardée dans l’abdomen à deux reprises. Ses jours étaient en danger, mais elle avait survécu. Quant au fils du prévenu, il avait été poignardé dans le dos, mais son pronostic vital n’avait pas été engagé. Le jour des faits, l’épouse du prévenu venait de rentrer de Turquie où elle avait séjourné trois mois. Avant cela, elle avait déclaré à son mari qu’elle voulait divorcer.

Belga – Photo: Belga