Les hommages de la classe politique après le décès de Philippe Moureaux

L’ancien bourgmestre de Molenbeek est décédé à l’âge de 79 ans.

Les réactions et messages de condoléances affluaient sur le réseau social Twitter samedi à la suite de l’annonce du décès à l’âge de 79 ans de l’ancien ministre et bourgmestre socialiste de Molenbeek Philippe Moureaux.

“Nous avons souvent croisé le fer avec Philippe Moureaux sur le terrain politique. Il était un homme de convictions profondes. Retenons notamment la loi contre le racisme et la xénophobie qui favorise le vivre ensemble. Mes sincères condoléances à la famille et aux proches“, a réagi le Premier ministre Charles Michel.

“Au-delà des divergences qui l’ont opposé aux libéraux tout au long de sa carrière“, le ministre des Affaires étrangères et de la Défense Didier Reynders salue la mémoire de Philippe Moureaux, “qui a marqué les dernières décennies de notre vie politique. Je présente à sa famille, à ses amis, à ses proches mes sincères condoléances“.

Toujours au MR, le président du parti libéral a également tenu à présenter ses condoléances “à ses proches et sa famille politique”.

Les réactions sont nombreuses aussi au sein de sa propre famille politique, le Parti Socialiste. Rudi Vervoort, ministre-président bruxellois, a ainsi salué la mémoire du “père de la loi contre le racisme“. “Pour cela, pour son écoute et son empathie, c’est un grand homme d’Etat qui nous quitte et avec lequel j’ai eu la chance d’entretenir une relation d’une grande confiance. Sa lumière manquera.”

“Après un long combat contre la maladie, à l’image de ce que fut sa vie politique, Philippe Moureaux s’en est allé. Figure marquante et complexe, il laissera une indéniable empreinte. Toutes mes pensées amicales à ses proches, à Catherine en particulier. RIP.“, a tweeté le chef du groupe PS à la Chambre, Ahmed Laaouej.

Le bourgmestre de Saint-Josse-Ten-Noode, Emir Kir, a lui appris “avec énormément de tristesse” le décès de Philippe Moureaux, l’un de ses “mentors en politique“. “Un ami, un homme de grandes convictions s’en est allé… Mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.”

“Le père de la loi qui fait du racisme un délit vient de s’éteindre. Que la lumière de l’esprit de cette loi reste en chacun d’entre nous, nous en aurons besoin pour affronter le glissement auquel nous assistons…” souligne également la députée wallonne Christie Morreale.

Julie Fernandez Fernandez lui exprime également sa sympathie. “Il aura été celui qui a transposé dans un texte de loi la condamnation du racisme et de la xénophobie … Merci pour tes combats et bon voyage camarade. Pensées pour @catmoureaux et tous ses proches.”

Du côté néerlandophone, le président du CD&V Wouter Beke s’est également expliqué. “Nous avons bien bataillé. Au sein du Sénat mais surtout dans le cadre de la 6e réforme de l’Etat. Souvent de grandes différences de vision, mais c’était quelqu’un qui osait la discussion et respectait les accords passés. Respect.”

“Il eut une remarquable carrière politique en tant que ministre et bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean. On se souviendra de lui comme de l’initiateur de la loi sur l’antiracisme“, poursuit Kris Peeters.

Belga