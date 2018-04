Hockey : le top 4 des playoffs est définitif

A une journée de la fin de la phase régulière de l’Audi Hockey League, les qualifications pour les playoffs du Waterloo Ducks, du Dragons, du Léopold et du Racing sont désormais officielles depuis vendredi soir. La 22e et dernière journée du championnat de Belgique messieurs de hockey, dimanche, déterminera la composition du Final Four pour le titre.

Watducks et Dragons se sont imposés par le même écart de 2 buts à 0 respectivement face à l’Orée et à La Gantoise. Les Canards waterlootis conservent la tête du classement et 3 points d’avance sur les champions de Belgique en titre. Un seul point dimanche contre l’Herakles leur assureront le premier ticket qualificatif pour l’Euro Hockey League 2018-2019, réservé au vainqueur de la phase régulière de la compétition avant les playoffs. En s’imposant 2-4 chez la lanterne rouge du Pingouin, le Racing de Bruxelles a non seulement mathématiquement assuré sa place en playoffs, mais a aussi dépassé de deux unités le Léopold, défait 3-4 par l’Herakles, à la troisième place du classement. La dernière journée réservera donc une part de suspense, non seulement pour la qualification européenne, mais aussi pour la programmation des demi-finales où le premier sera opposé au quatrième du classement et le deuxième au troisième. Dans les deux autres matchs de la soirée, le Braxgata a poursuivi sa série en restant invaincu depuis la reprise de février, venant à bout 1-5 de Louvain, et le Daring est allé chercher les 3 points en dominant le Beerschot 2-5 à Kontich.

Belga