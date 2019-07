Hello Summer sous la pluie, le festival s’adapte

Pour sa première année sous sa nouvelle formule, le festival Hello Summer n’a pas été épargné. Après la vague de chaleur, voilà les averses qui ont fait fuir les visiteurs ce samedi.

Si les promeneurs se précipitaient sur les points d’eau ces derniers jours, ils les fuient aujourd’hui au festival Hello Summer, ex Bruxelles les bains. La faible fréquentation de la journée fait craindre aux commerçants un manque à gagner important. Les activités, comme les cours de boxe, ont dû être adaptées en fonction de la météo capricieuse. Une météo qui n’empêche pas les plus courageux à sortir sous la pluie pour profiter du festival malgré tout.

Hello Summer se tient jusqu’au 4 août à la Cité administrative (Rue Royale, colonne du soldat inconnu), avant de déménager au square Ambiorix du 8 au 11 août. Le festival se tiendra ensuite du 15 au 18 août place Peter Benoit (Neder-Over-Heembeek), avant d’atteindre sa dernière destination, du 22 au 25 août au square Léopold à Laeken.