Hausse des immatriculations en juillet (+16,77%)

En juillet, 42.771 voitures neuves ont été immatriculées, soit 16,77% de plus qu’un an auparavant à la même période, indique mercredi la Febiac, la fédération belge de l’automobile et du cycle. Sur les sept premiers mois de l’année, 374.140 nouvelles voitures ont été immatriculées en Belgique (+4,24%).

Les immatriculations de nouveaux poids-lourds ont aussi augmenté en juillet: +26% pour les utilitaires de moins de 16 tonnes (150 unités) et + 20% pour les utilitaires de plus de 16 tonnes (671 unités). Les utilitaires de moins de 3,5 tonnes ont enregistré une baisse de 4% (5.172 unités). Les immatriculations de motos neuves ont progressé de près de 20% le mois dernier (2.558 unités).

Belga