Hausse de 21% des excès de vitesse à Bruxelles

Durant les 6 premiers mois de l’année, le confinement n’a pas empêché les excès de vitesse, peut-on lire dans la Capitale.

173.918 p.-v. ont été dressés ce qui est plus que pout l’ensemble de l’année 2019. Il s’agit de 88.044 p.-v. pour un excès de 0 à 10km/h, 68.475 p.-v. pour un excès de 11 à 20km/h, 12.380 p.-v. pour un excès de 21 à 30km/h, 2.448 p.-v. pour un excès de 31 à 40km/h et 974 p.-v. pour un excès de plus de 40km/h. 1.597 p.v. ne sont pas repris dans les catégories.

Dans la zone de Bruxelles-Ixelles, c’est le flash de la Porte de Hal qui a le mieux fonctionné et celui de l’avenue Roosevelt. Pour la zone Ouest, c’est l’avenue Charles Quint qui est en tête suivi par l’avenue de l’Exposition. Pour la zone Midi, Marius Renard à Anderlecht a flashé 3006 fois. A la zone Nord, on retrouve le flash de la chaussée de Haecht en tête. Sans surpris, le boulevard de la Woluwe est le champion de la zone Montgomery et pour la zone Marlow, le flash de la E411 remporte un certain succès.

