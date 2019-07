Haren: le parcours BD de Bruxelles arrive dans le quartier avec 8 nouvelles fresques

Le parcours de BD de Bruxelles s’étend à Haren avec l’arrivée de 8 nouvelles fresques. Un projet qui se veut “participatif” avec les habitants afin de prendre en compte leurs envies détaille le communiqué de la Ville de Bruxelles.

Alors que le parcours BD se concentrait jusqu’à présent dans les quartiers les plus centraux de la Ville de Bruxelles, un circuit se développera désormais aussi à Haren. 8 nouvelles fresques murales viendront compléter le patrimoine du quartier. Actuellement, 4 lieux ont déjà été repérés : 2 espaces, rue de Verdun, et 2 autres, rue de la Paroisse.

Pierre Bailly et Céline Fraipont, les auteurs de Petit Poilu, ont d’ores et déjà marqué leur intérêt à prendre part à l’aventure dans une œuvre murale qui mettra à l’honneur le « chemin de l’école ».

Les habitants de Haren sont invités à participer activement à ce projet: « A l’occasion d’un travail sur la valorisation des sentiers, les Harenois ont émis le souhait de colorer leurs rues avec des fresques BD. Cela faisait écho à notre souhait de voir le parcours BD embellir l’ensemble des quartiers de notre Ville. » se réjouit Arnaud Pinxteren, Echevin de la Rénovation Urbaine.

« Les habitants nous ont fourni une série de lieux et de thèmes qu’ils souhaitaient mettre en scène. Des rencontres seront organisées entre les auteurs et les habitants pour créer un parcours artistique cohérent qui mette en lumière la richesse et l’histoire de cette partie de la Ville. » ajoute Arnaud Pinxteren

La rédaction