Hamza Fassi-Fihri ne se représentera pas aux régionales de mai 2019

Réélu comme conseiller communal à la Ville de Bruxelles, l’actuel député humaniste souhaite ne pas faire de la politique son unique métier et a pris la décision de ne pas se représenter aux élections régionales de mai prochain.

C’est sur sa page Facebook que Hamza Fassi-Fihri (cdH) a fait part de son intention d’arrêter la politique de manière professionnelles. Elu pour la première fois à 29 ans, il fut député et président du parlement de la Cocof pendant de nombreuses années. Très proche de Joëlle Milquet, il a siégé à ses côtés sur les bancs du conseil communal de la Ville de Bruxelles. A 42 ans, il a envie de se lancer un nouveau défi.

“C’est pendant mes études en administration publique à Londres entre 2014 et 2016 qu’a germé en moi à la fois l’envie d’une expérience nouvelle et celle de m’engager autrement. C’est vers cela que je compte désormais m’orienter. Je me suis rendu compte qu’il y avait en effet mille et une manières de servir l’intérêt général, de se rendre utile à la collectivité, et aux idéaux qui sont les miens, comme humaniste : faire vivre la démocratie, promouvoir le respect des autres et de la différence, contribuer à améliorer le sort de chacun”, a-t-il expliqué. “Nous redémarrons un cycle politique et je ne voulais pas que mon départ ait de conséquence sur mon parti. Cela laisse assez de temps pour le cdH pour préparer la suite.”

V.Lh./crédit: Facebook