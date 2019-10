Halima Amrani n’est plus candidate à la vice présidence du PS pour des raisons personnelles.

Il ne reste plus que deux candidats pour deux postes alors que le congrès du PS bruxellois a lieu ce mercredi soir. Il s’agit de Martin Casier et Isabelle Emery. Catherine Moureaux et Karine Lallieux ont elles aussi retiré leur candidature.

La rédaction – Photo: Facebook/Halima Amrani