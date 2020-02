Hainan Airlines : la compagnie aérienne chinoise diminue ses vols entre Bruxelles et Pékin à cause du coronavirus

La compagnie aérienne chinoise a annoncé qu’elle ne relierait plus Bruxelles et Shenzhen à partir de mercredi et qu’elle réduirait sa fréquence de vols entre les capitales belge et chinoise, a fait savoir dimanche matin le Brussels Airport. Ces modifications, décidées en raison de l’épidémie de coronavirus qui frappe la Chine, seront en vigueur jusqu’à fin mars.

Normalement, Hainan Airlines effectue une connexion quotidienne entre Bruxelles et Pékin, mais celle-ci sera ramenée à trois vols hebdomadaires: le mardi, jeudi et samedi.

Belga