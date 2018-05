Gros embarras de circulation ce lundi matin : fermeture des tunnels Reyers-Montgomery et Reyers-Meiser

Les travaux débutent ce lundi dans les tunnels Reyers – Montgomery dans les deux sens, et dans le tunnel Reyers Meiser en direction de la E40. Ces trois tunnels sont fermés à la circulation, ce qui créé des gros embarras de circulation ce lundi matin. Les automobilistes qui souhaitent entrer dans Bruxelles seront coincés de nombreuses minutes dans les bouchons.

En direction de la E40, le tunnel Reyers-Montgomery sera fermé jusqu’en décembre, à compter de ce lundi 28 mai. En direction de Montgomery, il sera fermé jusqu’en janvier 2019.

Ce matin, la zone est totalement bouchée, et des policiers sont sur place pour faire la circulation et tenter de dégager les voies, entendait-on sur Bel RTL. Il faudrait plus de 20 minutes pour avancer d’une centaine de mètres.

Bruxelles-Mobilité recommande aux automobilistes de suivre les routes alternatives depuis le Ring (R0). Celles-ci passent via la A12, le boulevard Léopold III et la E411. Les déviations sont renseignées par des panneaux d’information dynamiques qui indiqueront toujours en temps réel le trajet le plus rapide.